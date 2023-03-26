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Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri! Canlı yayın yaparak duyurdu, taraftarlar hayret içinde...

26.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve sarı-kırmızılılara son imzasını attığını söyleyen Fatih Terim için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada ayaklandı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olurken bordo-mavili taraftarların bir kısmı Fatih Terim'i gündeme getirdi.

Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri! Canlı yayın yaparak duyurdu, taraftarlar hayret içinde...

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Fatih Terim haberlerinin ardından şaşırmış durumda...

"SON İMZAM" DEMİŞTİ

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Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada Fatih Terim'i istiyor.

"FATİH TERİM'İ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTEYENLER VAR"

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A Spor'un Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre, bordo-mavili yönetim, Fatih Terim'i takımın başında görmek istiyor

Canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz ? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." dedi.


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Fatih Terim Trabzonspor galatasaray

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