Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri! Canlı yayın yaparak duyurdu, taraftarlar hayret içinde...

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Fatih Terim haberlerinin ardından şaşırmış durumda...

"SON İMZAM" DEMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada Fatih Terim'i istiyor.

"FATİH TERİM'İ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTEYENLER VAR"

A Spor'un Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgiye göre, bordo-mavili yönetim, Fatih Terim'i takımın başında görmek istiyor

Canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz mı? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." dedi.



