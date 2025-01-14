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Trabzonspor'da flaş ayrılık! Enis Bardhi feshetti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 22:05
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Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Trabzonspor'da flaş ayrılık! Enis Bardhi feshetti...

Kış transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak saatler yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

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Sports Digitale'nin haberine göre, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Aktarılan bilgiye göre, La Liga'dan Espanyol ve Rayo Vallecoano, Süper Lig'den ise Başakşehir ile Eyüpspor'un oyuncuyula yakından ilgileniyor.

SADECE 1 ASİST ÜRETEBİLDİ

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Bordo - mavili formayı bu sezon yalnızca 13 maçta sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist katkısı sağlayabildi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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