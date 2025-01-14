Trabzonspor'da flaş ayrılık! Enis Bardhi feshetti...

Kış transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak saatler yaşandı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sports Digitale'nin haberine göre, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Aktarılan bilgiye göre, La Liga'dan Espanyol ve Rayo Vallecoano, Süper Lig'den ise Başakşehir ile Eyüpspor'un oyuncuyula yakından ilgileniyor.

SADECE 1 ASİST ÜRETEBİLDİ

Bordo - mavili formayı bu sezon yalnızca 13 maçta sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist katkısı sağlayabildi.