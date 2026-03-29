Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık!

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak. Dev maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ederken, Milli Takımda bulunan Ernest Muçi'den can sıkan bir haber geldi.

ERNEST MUÇI SAKATLANDI!

HT Spor'un haberine göre Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlandı ve Trabzon’a dönüyor. İlk bilgilere göre durumu çok ciddi değil; tedavisi Trabzon’da devam edecek. Yılız oyuncunun durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU!

Arnavut futbolcu Trabzonspor formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği bu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan golcü oyuncu, derbi öncesi Trabzonspor'un en önemli silahı olarak gösteriliyor.

OULAI'DE CEZALI!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Bordo-mavili ekipte Christ Inao Oulai, karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart görüp, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.