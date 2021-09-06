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Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesinde sakatlarda son durum

06.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesinde sakat futbolcuların son durumu merak konusu oldu...

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesinde sakatlarda son durum

Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor , Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde bu dev maç öncesinde sakat olan futbolcuların son durumları merak ediliyor.

İşte isim isim sakat futbolcularda son durum:

BRUNO PERES: Sağ kasığında zorlanma tespit edilen Bruno Peres’in iyileşme süreci hızlı ilerliyor. Takıma katılan Brezilyalı sağ bek düz koşuları sürdürürken, Galatasaray derbisine yetişme ihtimali giderek artıyor.

CORNELIUS: roma maçında omzundan sakatlanan Cornelius, Danimarka Milli Takımı’na gitmişti. Tedavisi burada devam eden yıldız forvetin durumunun iyi olduğu ve yüksek ihtimalle Galatasaray maçında kadroda olacağı öğrenildi.

GERVİNHO: 4 günlük iznin ardından Trabzon’a gelen Gervinho, henüz idmanlara çıkamıyor. Sağ adalesinde kas zorlanması bulunan Fildişili futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Başarılı hücumcunun maça yetişip yetişmeyeceği henüz net değil.

DORUKHAN TOKÖZ: 7 resmi maçın sadece birinde kadroda bulunan Dorukhan Toköz, sakatlığını büyük oranda atlattı. Başarılı orta saha oyuncusunun hafif tempoda çalıştığı belirtilirken, Galatasaray mücadelesine kadar hazır olacak.

TRONDSEN: Norveçli futbolcu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde takımla çalışmalarına devam ediyor. Anders Trondsen, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde oynayabilecek durumda.

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Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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