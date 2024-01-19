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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un artık A takımdan ayrı olarak idman yapacağını ve iki oyuncu için disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı idman yapacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır."

NEDENİ BİLİNMİYOR

İki oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

3 YIL ÖNCE 23 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

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3 yıl önce Manchester City tarafından istenen Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklif edilmişti. Trabzonspor gelen bu teklifi reddetmiş ve devam kararı almıştı. 3 yıl sonra yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.

UMUT BOZOK 2 MİLYON EURO

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2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol 3 asistlik katkı yapmıştı.

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