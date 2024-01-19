Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı idman yapacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır."

NEDENİ BİLİNMİYOR

İki oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

3 YIL ÖNCE 23 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

3 yıl önce Manchester City tarafından istenen Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklif edilmişti. Trabzonspor gelen bu teklifi reddetmiş ve devam kararı almıştı. 3 yıl sonra yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.

UMUT BOZOK 2 MİLYON EURO

2 milyon euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer edilen Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol 3 asistlik katkı yapmıştı.





