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Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Peres yola çıktı!

25.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Bruno Peres, resmi imzaları atmak için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Peres yola çıktı!

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, her konuda anlaştığı Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın hücumcusu Gervinho'yu Türkiye'ye getiriyor.

İki oyuncunun Türkiye yolculuğuna başlarken ilk fotoğrafları da çıktı. Bruno Peres ve Gervinho'ya menajerleri George Gardi de eşlik ediyor. Gardi, İtalya'dan Süper Lig'e gelen birçok futbolcunun da temsilciliğini üstleniyor.

YOLA ÇIKTILAR

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı iki yıldız Bruno Peres ve Gervinho Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

TSİ 19.45 CİVARINDA GELİYORLAR

Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Trabzonspor'un yıldızları TSİ 19:45 civarında için yapacak. Bruno Peres ve Gervinho'yu taşıyacak uçak Trabzon'a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

TAVAN ÜCRET AŞILMIYOR

Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ve Peres, resmen Trabzonsporlu olduktan sonra tatil için ülkeden ayrılacaklar. Bu ikili, 28 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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