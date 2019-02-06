Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra ilk kez bu sezon çeyrek final aşamasına kadar yükselen ve bu turun ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak yarı final şansını rövanşa bırakan Trabzonspor'da gözler, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak lig maçına çevrildi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi arzulayan bordo-mavililer, ligde ise MKE Ankaragücü karşısında yakaladığı çıkışını sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ZİRVE YARIŞI İÇİN DE ÖNEMLİ MAÇ

Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puan farkını kapatmayı hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. 9 Şubat'a kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan Trabzonspor, Cumartesi günü bu maç için İstanbul'a yolculuk yapacak.