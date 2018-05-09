Trabzonspor'da hedef Avrupa kupaları

Ligde hafta sonu deplasmanda Bursaspor, gelecek hafta da sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak bordo-mavili takımda eksik oyuncuların sayısı daha da arttı.

Bordo-mavililerde, kart cezalıları Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan ve Juraj Kucka, hafta sonu Bursaspor maçında görev alamayacak. Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok'un da sakatlıkları sürerken bu oyunculara Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega da eklendi.

Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını kaydetti. Burak'ın kasıklarındaki ağrının oynamasına engel olduğunu belirten Şahin, "Burak Almanya'ya gitti, Berlin'de ameliyat edilecek. Kalan iki haftada takımda yer alamayacak" dedi. Şahin, Rodallega'nın da sakatlığının bulunduğunu ifade ederek, bu futbolcunun MR'ının çekildiğini ve bu hafta forma giyemeyeceğini aktardı.

"Her şeye rağmen başaracağız"

Haluk Şahin, eksikliklere rağmen son 2 karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: