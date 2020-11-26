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Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig’de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10’uncu haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Trabzonspor’da tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı’nın bu maçta oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11’i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Yusuf Sarı (Belirsiz)

CEZALI: Yok

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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