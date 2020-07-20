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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.07.2020 21:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor yönetimi, bu sabah istifasını sunan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını kabul etti.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti. Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

YENİ SEZONDA AVCI VEYA ŞOTA

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O biçim adamı gönder yerine bunu getir sonra şampiyonluğu kaybet. iyi oldu hakettiniz. 1 gol atıp takımı geri çekmeyi avcıdan öğrenmiş ama bilmiyor ki avcı da bu yüzden şampiyon olamıyordu. büyük takımların geriye yatması küçüklükten başka bir şey değildir
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