SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Süper Lig’de averajla liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in dokunuşları meyvesini veriyor. Genç teknik adam, takımın başında yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmasından sonra takımın başına getirdiği yardımcısı Hüseyin Çimşir ile önemli bir çıkışa imza attı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor.

HEDEF İKİ KUPA

Bordo-mavililer, Süper Lig’de Hüseyin Çimşir yönetiminde 20 puan toplayarak 52 puanla averajla ligin zirvesinde yer aldı. Trabzon ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 5 maçta sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek Kadıköy'e avantajlı gidecek olan bordo-mavililer, bu sezon hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası özlemini bitirmeyi hedefliyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Sezon başından beri takımın içresinde bulunan, oyuncu transferlerine kadar birçok alanda etkili olan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takım içerisinde radikal değişikliklere gitme yerine kadro yapısına ve anlayışına uygun değişiklikler yaptı. En son oynanan Yeni Malatyaspor maçında yapılan dokunuşları iyice his edildi. Takımın başına geçmesinden sonra yeni transfer Ndiaye’yi ve Obi Mikel’i, hamle oyuncusu olarak yanında oturtan Çimşir, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ü 11'de görev verdi. Sol kanatta Nwakaeme’ye daha çok serbestlik tanıyarak gol bölgesinde daha çok topla buluşmasını sağladı. Abdülkadir Ömür gibi topu ayağında tutan ve isabetli pas trafiğini sağlayan bir oyuncunun da sahada olması kaptan Sosa’yı rahatlattı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ OYUNCULARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacakları kritik maç öncesi oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Korana virüsü nedeniyle Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle taraftarından yoksun rakibi ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir, zorlu 90 dakikaya oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Genç teknik adam, Başakşehir maçının önemini anlatırken, kendilerinin ve camianın hayalini gerçekleştirmek için sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlatıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu ve yoğurt yedi! Yozgat'ta akılalmaz olay
Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırızHüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor hüseyin cimsir

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor

Kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor

Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri

Hem lig hem de deplasman lideri

Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız

Trabzonsporlu yıldızlar Nwakaeme, Abdükadir ve Sosa maç sonu açıklamaları

Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması

ÖZET | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.