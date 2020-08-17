Trabzonspor'da imza yağmuru! Trondsen, Edgar Le, Xavier ve Stiven Plaza

Stiven Plaza,“Öncelikle Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim, kariyerimde böyle yükseldiğim için şükrediyorum. Çok fazla konuşan ve doğru kelimeleri seçebilen biri değilim, ama söyleyeceğim tek şey kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğimden eminim." açıklamasını yaptı.

Ahmet Ağaoğlu: "Stiven Plaza, Ronaldo’nun keşfettiği, teknik yetenekleri çok yüksek ve gelişime açık bir futbolcu. Bu açıdan baktığımızda da Avrupa’nın en doğru kulübüne geldi.Trondsen’in işi epey zor. Kendisinden beklentiler, Sörloth’un ortaya koymuş olduğu performansla paralel olarak değerlendirilecek. Biz kendisinin bunu başaracağından, takımımızın vereceği zirve mücadelesine katkıda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Marlon’u scout ekibimiz yaklaşık bir yıldır canlı olarak izliyordu. Yaşı çok genç, performansı çok iyi ve gelişime açık bir oyuncu olduğu rapor edildi. Kendisinden üst düzey bir performans beklemek son derece olağan." dedi.

MARLON'DAN AÇIKLAMA

Marlon,“Kazanma geleneği olan ve her zaman zirveyi hedefleyen bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın harika insanlar olduğunu ve futbola inanılmaz derece bağlı olduklarını biliyorum. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

ANDERS TRONDSEN: "TRABZONSPOR HARİKA BİR KULÜP"

Öncelikle başkanımıza, kulübümüze, hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Norveçli arkadaşım Alexander Sörloth'un ne kadar başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde iyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağımı düşünüyorum. Sörloth ile her konuşmamızda Trabzonspor'un harika bir kulüp olduğundan ve muhteşem taraftarlarımız olduğundan bahsetti. Trabzonspor forması giyip sahaya çıkmak için çok heyecanlanıyorum”

EDGAR LE: "ÇOK MUTLUYUM"

Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl bildiğiniz gibi sözleşme imzalamıştım, ancak Başkanımızın bahsettiği yabancı limitinden dolayı burada olmam mümkün olmamıştı. Feyenoord gibi önemli bir kulüpte bir yıl kiralık olarak geçirdim. Orada da iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl için hazırım. Umuyorum ki arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz

FORMA SÖZÜ ALDI

Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin ardından yeni transferlere, “Bir geleneğimiz var. Kulübümüze imza atan her oyuncuya, belirli sayıda forma satıyoruz. Siz kaçar tane forma alıyorsunuz? ” diye sordu.

Trondsen 561 adet, Ié ve Plaza 500’er adet, Marlon ise 300 adet forma aldı.

