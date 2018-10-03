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Trabzonspor'da Jose Sosa şaşkınlığı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ocak ayındaki ara transferde Milan'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Arjantinli 10 numara Jose Sosa bir türlü bekleneni veremiyor.

Trabzonspor'da Jose Sosa şaşkınlığı

Bu sezon sadece Galatasaray maçındaki futboluyla ve yaptığı asistle göze batan 33 yaşındaki oyuncu diğer 6 karşılaşmadaki futboluyla hayal kırıklığı yarattı. Kasımpaşa maçında kaptırdığı top gol olan ve Ünal Karaman tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınan Sosa iyice gözden düştü. Karaman'ın pazar günü Akhisar deplasmanında Sosa'yı yedek soyundurması bekleniyor. Ocak ayındaki ara transferde Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli 10 numara Jose Sosa bir türlü bekleneni veremiyor. (STAR)

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Anahtar Kelimeler:
sosa Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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