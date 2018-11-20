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Trabzonspor'da kaptan Sosa tarihe geçti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kaptanlığı getirilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa tarihe geçti.

Trabzonspor'da kaptan Sosa tarihe geçti

Trabzonspor kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının ardından birinci kaptanlık görevine getirilen Jose Sosa. 3. yabancı kaptan olarak tarihe geçti.

Bordo-mavili takımda kaptanlık yapan ilk yabancı oyuncu 1990-1991 sezonunda Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff olmuştu. 2010 yılında Kamerunlu Rigobert Song bordo mavililerde kaptanlık görevine getirilen ikinci yabancı futbolcu olmuştu. Song'dan 8 yıl sonra ise Jose Sosa kaptınlık yapacak 3. yabancı futbolcu oldu. Karadeniz ekibinde. Arjantinli futbolcunun ardından ikinci kaptanlığa Portekizli futbolcu ioao Pereira getirilirken, 3. kaptan ise altyapıdan yetisen Yusuf Yazıcı oldu. (Yeni Şafak)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sosa nasıl kaptanlık yapacak,trabzon iki yiyince adam yürümeye başlıyor.yusufu abilerden kurtarın,adamı kaptan yapın sazı eline verin.aklıma serkan balcı top sektirirken ki karamanın gülüşü geliyor.zeki bir adamın şu takımda en fazla tutacağı adamlar olcay,yusuf,onazi olur.karaman ın en çok tuttuğu adamlar sosa,burak,rodallega,abdulkadir.ilk üçü oyunu yönetse diğer dördünün yeteneklerini sonuna kadar kullanır.oyunu bu dördü yönlendirdiği için hem kendi meziyetleri ziyan oluyor hem de diğerleri oyuna katılamıyor.
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