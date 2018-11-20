Trabzonspor'da kaptan Sosa tarihe geçti

Trabzonspor kaptanları Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının ardından birinci kaptanlık görevine getirilen Jose Sosa. 3. yabancı kaptan olarak tarihe geçti.

Bordo-mavili takımda kaptanlık yapan ilk yabancı oyuncu 1990-1991 sezonunda Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff olmuştu. 2010 yılında Kamerunlu Rigobert Song bordo mavililerde kaptanlık görevine getirilen ikinci yabancı futbolcu olmuştu. Song'dan 8 yıl sonra ise Jose Sosa kaptınlık yapacak 3. yabancı futbolcu oldu. Karadeniz ekibinde. Arjantinli futbolcunun ardından ikinci kaptanlığa Portekizli futbolcu ioao Pereira getirilirken, 3. kaptan ise altyapıdan yetisen Yusuf Yazıcı oldu. (Yeni Şafak)

