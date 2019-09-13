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Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik heyet, antrenmanda futbolculara ‘kontratak’ uyarısında bulundu.

Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı

Ligde oynadığı son 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasında topladığı 5 puanla 5’inci sırada yer alan Trabzonspor, 15 Eylül’de taraftarı önünde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla devam eden çalışmalarda teknik heyet, özellikle geçiş oyununda dikkatli olmaları konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.

“KONTRADAN GOLÜ YERİZ!”

Yapılan antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmelerini isteyen teknik heyet, “Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Kaybettiğiniz topu takip etmezseniz Gençlerbirliği maçında kontradan golü yeriz. Herkes dikkatli olsun ve top rakipteyken çabuk şekilde herkes saha içerisindeki yerini alsın” uyarılarında bulundu.

STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Bu arada, hafif sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan yeni transferlerden Daniel Sturridge de yeniden takıma dahil oldu. Fiziksel anlamda tam hazır olmadığı gerekçesiyle takımının önceki maçlarında kadroda yer almayan Sturridge’in, Gençlerbirliği maçında kadroda yer alması ve bordo-mavili forma ile ilk kez sahaya çıkması bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği Trabzonspor

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