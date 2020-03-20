SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor’da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor’da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel’in bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonrada İngiltere’de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor’da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor’dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel’in, İngiltere’de yaptığı açıklamaların ardından Trabzonspor Kulübü, konuştuğu medya kuruluşuna bir metin göndererek Obi Mikel gerçeğini anlattı.

TRABZONSPOR, OBİ MİKEL'İN İDDİALARINI ŞU YANITI VERDİ:

"Yapmış olduğunuz haberde Mikel’in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19’a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı. Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Personelimiz de sosyal mesafelendirme anlayışına paralel olarak evden çalışmaya başlatıldı. Tüm bu tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde ise, kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir. Türkiye’de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve biz futbol ailesi mensupları gibi, soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz maalesef kendisi gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Bu durumda alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Obi Mikel Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor'da Sörloth şoku!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor’da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor'da Kilit pas ustası Jose Sosa

Kilit pas ustası Jose Sosa

John Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılık nedeni belli oldu!

John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."

Trabzonspor'dan koronavirüs paylaşımı!

Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor antrenmanlara devam ediyor!

Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'den ayrılık açıklaması!

Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'den koronavirüs açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.