SPOR

Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi ve affedildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, özür diledi. Ücretinde indirime gidilmesi yönünde yönetim kurulu ile yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağladıktan sonra affedilen bordo-mavili futbolcu, bugün takımla tekrar antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi ve affedildi

Olcay Şahan, öncelikle içinden geçtikleri bu zor zamanlarında takım arkadaşlarının yanlarında olamadığı için büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

"Sadece kendi üzüntümü değil, bana inanan arkadaşlarımın, taraftarlarımızın üzüntüsünü de artık sona erdirmek istiyorum" diyen Olcay Şahan, "Yaşanan bu süreçte kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, başkanımdan, yönetim kurulumdan, teknik direktörüm Ünal Karaman'dan, taraftarlarımızdan ve camiamızdan, bana inanan herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın 31 yaşındaki futbolcusu, şunları kaydetti:

"Şimdi benim için yeni bir başlangıç yapma zamanı... Geçmişte yaşanan bütün her şeye bir sünger çekmek istiyorum. Artık yeniden, çok sevdiğim Trabzonspor'uma hizmet etmek, formamı tekrar geri alabilmek için var gücümle çalışacağım. Trabzonspor'umu ve taraftarlarımızı çok seviyor ve daha iyi bir Olcay olarak geri döneceğimin sözünü veriyorum. İnanıyorum ki bu sözüm gerçeğe dönüştüğü vakit; hem yaptıklarımı herkese unutturacak hem de ne kadar samimi olduğumu görmüş olacaksınız."

DEVRE ARASINDA SATIŞ LİSTESİNE KONMUŞTU
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, kadro dışı kararının ardından devre arasında Olcay Şahan konusunda başka kulüplerin teklifine açık olduğunu açıklamıştı. Bordo-mavili futbolcu, en son 10 hafta önce ligin 14. haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Kayserispor maçında forma giymişti.

Kayserispor maçının ardından ilk yarıdaki son 3 karşılaşmanın yedek kadrosunda yer alan ancak oyuna giremeyen futbolcu, Antalya kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevapÜnal Karaman'dan eleştirilere sert cevap
Trabzonspor 4. sıraya gerilediTrabzonspor 4. sıraya geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
olcay şahan Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Tarihi itiraf! 'Sala'dan önce o yıldızı istediler'

Tarihi itiraf! 'Sala'dan önce o yıldızı istediler'

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi ve affedildi

Olcay Şahan'dan flaş karar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevap

Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevap

Trabzonspor ikinci yarıda 4. sıraya geriledi

Trabzonspor 4. sıraya geriledi

Ünal Karaman kadroyu dolduramadı

Karaman kadroyu dolduramadı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ünal Karaman: Ortaya koyduğumuz oyun bize yakışmadı

''Bu oyun bize yakışmadı''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.