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Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile yollar ayrılıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru'yla yollar ayrılıyor. Yönetim iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile yollar ayrılıyor

Trabznospor, devre arasında flaş bir ayrılığa hazırlanıyor. Trabzonspor, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulamalarını söyledi.

İki futbolcunun Antalya'da yapılacak olan devre arası kampına götürülmeyeceği belirtildi. Öte yandan alt yapıdan çıkan ve son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Batuhan Artarslan'ın da kadroda düşünülmediği iddia edildi.

Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı. Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabilmişti. (A Spor)

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Trabzonspor olcay şahan zeki yavru

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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Olcay Beşiktaş'a geliyo
Olcay Şahan şike transferiydi ne oldu neden oynatmıyorsunuz ?
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