Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Dakikar 28'i gösterdiğinde Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Yasin Öztekin'in şutunda büyük hata yaptı ve topu ağlarında gördü ve taraftarları kızdırdı.

Skor 2-0 olduktan sonra bu kez Burak Yılmaz bir hataya imza attı. 42'de Titi'nin topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı kullanan Burak, Beto'yu geçemedi.

Bu dakikadan sonra Trabzonsporlu taraftarlar, top Onur ve Burak'ın ayağına geldiğinde tecrübeli isimlere ıslıkla tepki gösterdi.



