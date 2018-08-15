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Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 21:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, istifasını yönetime sundu. Sümer'in istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi.

Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!

Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı.

Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetim, Sümer'in istifasını kabul etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sümer'e hüzmetlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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