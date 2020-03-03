Trabzonspor'da sakatlık şoku! Badou Ndiaye...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada bordo-mavililer adına talihsizlik yaşandı. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Badou Ndiaye sakatlanarak kenara geldi.
Trabzonspor orta sahasının önemli isimlerinden Badou Ndiaye, karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bordo-mavili takımda kenara gelen Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.
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