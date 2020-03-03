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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Badou Ndiaye...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 21:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor - Fenerbahçe maçında art arda sakatlıklar yaşandı. Fenerbahçe'de Simon Falette'nin ardından Trabzonsporlu Badou Ndiaye sakatlandı ve yerini Guilherme'ye bıraktı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Badou Ndiaye...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada bordo-mavililer adına talihsizlik yaşandı. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Badou Ndiaye sakatlanarak kenara geldi.

Trabzonspor orta sahasının önemli isimlerinden Badou Ndiaye, karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bordo-mavili takımda kenara gelen Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.


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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Badou N'diaye sakatlık

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