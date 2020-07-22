SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor, hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde, son 9 sezondaki en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.

Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak.

62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı.

SIRALAMADAKİ EN İYİ YERİ OLACAK

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştıAbdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor

Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Maç sonunda ortalık karıştı!

Maç sonunda ortalık karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Son 9 sezonluk başarı hesabı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a veda mesajı

Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a veda mesajı

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan KAP açıklaması

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Trabzonspor'da flaş ayrılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.