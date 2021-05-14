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Trabzonspor'da Sörloth bombası!

14.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, geçen sezon tüm kulvarlarda 33 gol atan ve taraftarının unutamadığı Alexander Sörloth’a yeniden Bordo-Mavili formayı giydirmeyi hedefliyor. Leipzig’deki hoca değişikliğinin ardından Norveçli futbolcunun takımdaki geleceği belirsiz olacak... Eski yıldızıyla temas kuran Trabzonspor, bir yandan da Alman Kulübü’nün nabzını yokluyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Sörloth bombası!

Forvet bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Cornelius transferinde hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla pazarlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer’in gündeminde bomba bir isim daha var: Sörloth...

Sezon başında 11 milyon Euro kazandırarak Red Bull Leipzig’e giden Norveçli yıldız, Almanya’da beklenen performansı gösteremedi. RB Leipzig’deki geleceği belirsiz olan Sörloth’un kesin durumu, yeni sezonda Nagelsmann’ın yerine teknik direktörlüğe geçecek Jesse Marsch’ın raporuna göre netleşecek.

"TRABZONSPOR'DA OYNARSA..."

Gittiği günden bu yana Sörloth ile iletişimi hiç koparmayan Bordo-Mavili yönetim, yeni sezon planlaması konusunda Kuzey’in Kralı ile temasa geçti. Trabzonspor’un kapısının her zaman kendisine açık olduğu belirtilirken, bir yandan da RB Leipzig’in nabzı yoklanıyor. Sörloth’un kiralanması halinde öncelik isteyecek olan Trabzonspor, “Kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor’da oynarsa, yeniden piyasasını yükseltecektir” diyecek.

RB SALZBURG EN GÜÇLÜ ADAY

Geçen sezon Süper Lig’de 24 gol atıp kral olan Sörloth, Türkiye Kupası’nda 7 maçta 7 kez ağları havalandırdı; UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 gol attı. Toplamda çıktığı 49 karşılaşmada 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koyan Sörloth, yeni sezonda düzenli forma giyebileceği bir yerde oynamak istiyor. Red Bull’un Avusturya’daki takımı RB Salzburg’un da ihtimallerden biri olduğu öğrenilirken, buradaki esas kritik nokta; Sörloth’un kararı. Eğer Leipzig oyuncusunu satmak yerine kiralamayı tercih ederse, Sörloth’un tercihine göre bir değerlendirme yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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