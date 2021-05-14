Trabzonspor'da Sörloth bombası!

Forvet bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Cornelius transferinde hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla pazarlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer’in gündeminde bomba bir isim daha var: Sörloth...

Sezon başında 11 milyon Euro kazandırarak Red Bull Leipzig’e giden Norveçli yıldız, Almanya’da beklenen performansı gösteremedi. RB Leipzig’deki geleceği belirsiz olan Sörloth’un kesin durumu, yeni sezonda Nagelsmann’ın yerine teknik direktörlüğe geçecek Jesse Marsch’ın raporuna göre netleşecek.

"TRABZONSPOR'DA OYNARSA..."

Gittiği günden bu yana Sörloth ile iletişimi hiç koparmayan Bordo-Mavili yönetim, yeni sezon planlaması konusunda Kuzey’in Kralı ile temasa geçti. Trabzonspor’un kapısının her zaman kendisine açık olduğu belirtilirken, bir yandan da RB Leipzig’in nabzı yoklanıyor. Sörloth’un kiralanması halinde öncelik isteyecek olan Trabzonspor, “Kariyerinin en iyi dönemini bizde geçirdi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor’da oynarsa, yeniden piyasasını yükseltecektir” diyecek.