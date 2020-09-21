Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'un Leipzig'e satılmasının ardından Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Hedefteki isimler ise Brezilya ekibi Internacional forması giyen William Pottker ile St.Etienne'de oynayan Wahbi Khazri.

Kulüplerle ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor. İki isimden biri Bordo-Mavili formayı giyecek. (Akşam)

