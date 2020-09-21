Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'un Leipzig'e satılmasının ardından Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Hedefteki isimler ise Brezilya ekibi Internacional forması giyen William Pottker ile St.Etienne'de oynayan Wahbi Khazri.
Kulüplerle ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor. İki isimden biri Bordo-Mavili formayı giyecek. (Akşam)
Kadroya neden alınmadığı ortaya çıktı!
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Genç yıldız için resmi transfer teklifi
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Galatasaray'dan orta sahaya bomba isim!
Sörloth için yeni iddia! Fransız devi...
Kim terör örgütüyle beraber, açıklayacağım
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Fenerbahçe istiyordu... Zahavi'nin yeni takımı herkesi şaşırttı!
'Nazım Sangare süreci kapanmıştır'
Hakemler kötüydü
6 hakem koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum