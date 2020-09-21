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Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.

Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'un Leipzig'e satılmasının ardından Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Hedefteki isimler ise Brezilya ekibi Internacional forması giyen William Pottker ile St.Etienne'de oynayan Wahbi Khazri.

Kulüplerle ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor. İki isimden biri Bordo-Mavili formayı giyecek. (Akşam)

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