Trabzonspor'da Sosa'dan takımdan ayrılan Obi Mikel'e sert tepki!

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmediğini sebep göstererek Trabzon'da futbol oynamak istemediğini belirten Obi Mikel ile yollar ayrılmıştı. Mikel ileriye dönük alacaklarını da bırakarak sözleşmesini feshetmişti.

SOSA'YI TAKİPTEN ÇIKARTTI!

Bordo mavili taraftaların bir bölümü Mikel'e destek olurken büyük bir çoğunluğu ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Trabzon'dan ayrılan John Obi Mikel sosyal medya hesabından sadece Trabzonspor ve Sosa'yı takipten çıkarken Antony Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Doğan Erdoğan'ı takibi bırakmadı. Nijeryalı oyuncunun, Jose Sosa'yı da takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK MU?"

Nijeryalı oyuncunun "çocuklarım var. Onların yanında olmak istiyorum" diyerek liglerin ertelenmemesi yüzünden Başakşehir maçında oynamak istememesi Sosa'nın takım arkadaşına, "Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?" diyerek tepki gösterdiği için ikili arasında br tartışma yaşandığı bildirildi.

