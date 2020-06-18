Trabzonspor'da Sosa ve Nwakaeme bekleniyor

Bordo-mavililerde kaptan Sosa'nın sakatlığının daha hafif olduğu ve oyuncunun maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi. Buna karşın teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilerleyen haftalarda oynanacak karşılaşmalar öncesinde Arjantinli yıldızı riske atmak istemiyor.
Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin ise bu bölgede oluşan ödem nedeniyle MR'ının çekilemediği belirtildi. Trabzonspor'un sağlık ekibi buz tedavisi uygulayarak Nijeryalı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor.
Pazartesi günü ligde Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan liderde, Sosa'nın kendisini iyi hissetmesine ve forma giymek istemesine rağmen son karar teknik patron Hüseyin Çimşir'in. Buz tedavisi süren Nwakaeme'nin durumunun ise çekilecek MR'ın ardından netleşeceği kaydedildi.
(DHA)
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