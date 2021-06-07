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Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda

07.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar, mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor.

Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

1-2 GÜNE NETLEŞECEK

İsveç’in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon Euro ücret, 600 bin Euro imza parası, 250 bin Euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Trabzon,Gs nin yalakalığını bıraktığı zaman Türkiye de sevilen bir camia olabilir.
al al durma al sonunu düşünmeden alın yaşı geçmiş adamları yığın takıma yarın yollamak için üzerine para verirsiniz transfer yasağı geldi istem dışı birkaç genç yetiştirdin sattın onların parasını heba edin
T.S öyle birini buldu ki son harfi sayma Hamsi baş harfi sayma ikisi bir arada. Kim tutar seni Fırtına.

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