SPOR
  4. Trabzonspor'da Uğurcan sakatlandı!

Trabzonspor'da Uğurcan sakatlandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.12.2019 19:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, Jose Sosa ile çarpıştı ve sakatlandı.

Trabzonspor'da Uğurcan sakatlandı!

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor'a karşı oynanan maçta sakatlandı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sol kanattan gelen ortaya Sosa ile birlikte yükselen kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Sosa ile birlikte yere düşen Çakır, ayağa kalkamadı.

Ayak bileğinden sakatlanan genç kaleci, oyuna devam edemedi ve 55. dakikada yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Uğurcan Çakır, kenara iki kişinin yardımıyla gelebildi.

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
Trabzonspor'dan gol şov!Trabzonspor'dan gol şov!
Jose Sosa için bomba iddia!Jose Sosa için bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır sakatlık

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de

Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de

Beşiktaş'tan Balotelli bombası

Beşiktaş'tan Balotelli bombası

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Trabzonspor'dan gol şov!

Trabzonspor'dan gol şov!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızının peşinde!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızının peşinde!

Fırtına Antalya'da da esti

Fırtına Antalya'da da esti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan sakatlandı!

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

ÖZET | Trabzonspor 6-2 Kayserispor maç sonucu

Trabzonspor'dan gol şov!

'Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti' iddiası

Jose Sosa için bomba iddia!

Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor

Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor

Trabzonspor'a Yusuf Sarı'dan kötü haber

Trabzon'a bir şok daha

Yusuf Yazıcı arkadaşlarıyla hasret giderdi

Yusuf Yazıcı hasret giderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.