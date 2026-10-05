Trabzonspor'da Umut Nayir açıklaması! Sakatlığı resmen açıklandı

Trabzonspor, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda deneyimli futbolcunun sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."