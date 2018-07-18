Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın şifreleri

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, şimdiye kadar 22 antrenman yapıp 2 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb'i 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda öğrencilerine aktardığı bilgileri sahada zaman zaman görürken, hataları da not etti.

"İşimiz tamir yapmak"

Teknik Direktör Ünal Karaman, yaşadığı kadro sıkıntısına rağmen, 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayan kampta yeni sezon öncesi kafasında oluşturmak istediği Trabzonspor'un şifrelerini oyuncularına yüklüyor. Özellikle, stoper bölgesinde Mustafa Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i bulunduran bordo-mavililer bu bölgeye en az 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Oynadığı iki hazırlık maçını gol yemeden tamamlayan Trabzonspor'da, takım savunması ön plana çıktı. Karaman, antrenmanlarda oyuncularından sahada sürekli hareketli olmalarını isterken, hücumu ve savunmayı birlikte yapabilen bir takım olgusu aşılamaya çalışıyor. Karaman, "Sahada bir arkadaşınız hataya yapmışsa mutlaka onun hatasını kapatıyoruz. Bir birimize yardımcı olacağız. Bizim işimiz sahada tamir yapmak olmalı" diyerek oyuncularının sahada bir birlerine destek olmalarını istedi