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Trabzonspor'da Ünal Karaman moral yüklüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe deplasmanında son saniyede yedikleri golle sahadan 1-1 ayrılmaları sonrası büyük bir üzüntü yaşayan oyuncularına moral yüklüyor.

Trabzonspor'da Ünal Karaman moral yüklüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Ünal Karaman, ligin geri kalan bölümüne oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Özellikle Fenerbahçe karşısında 22 yıllık galibiyet özlemini dindirmeye saniyeler kala yenen gol sonrası adeta yıkılan takımını toparlamaya çalışan deneyimli teknik adam toplantılar yaparak süreci aşmaya gayret ediyor.

Her maç sonrası oyuncularıyla bir araya gelerek, maç içersinde olumlu ve olumsuz yaptıkları işlerle ilgili takıma analizlerle bilgi veren deneyimli teknik adam Fenerbahçe maçından dersler çıkartıp önlerine bakmaları gerektiğini belirtti. Çok zorlu ve sıkıntılı maçlardan el birliğiyle bir duruş sergileyerek üstesinden geldiklerini, ligin geri kalan bölümünde de oynayacakları zorlu maçlardan yine birlikte çıkacaklarını aktaran Karaman, yakaladıkları güven ortamının devam etmesi adına sahalarında oynayacakları Kayserispor maçına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Futbolun içersinde hataların ve eksiklerin her zaman olabileceğini oyuncularına aktaran Karaman, önemli olan aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bugünlere inancımızla, mücadelemizle ve bir birimize olan güvenimizle geldik. Ben size inanıyorum ve güveniyorum" diyerek oyuncularını zorlu haftalara motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe ünal karaman Spor Toto Süper Lig

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