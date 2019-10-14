Trabzonspor'da Ünal Karaman, Şenol Güneş'in ardından en uzun süre çalışan teknik adam

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordo-mavili kulüp sportif olarak da Teknik Direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. 27 Ocak 2013'de bordo-mavili takımdan ayrılan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Karaman, Trabzonspor'da görev yapan 8 teknik adam arasında bordo-mavili takımda en uzun süre görevde bulunan teknik adam oldu.

Trabzonspor'da 2009-10 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009'da bordo-mavili takımın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçında ardından takımdan ayrılmıştı. Broos'un ardından 2009-2010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takım ile 4 sezon geçirdi. 2012-2013 sezonunun 19. haftasında bordo-mavili takımın yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı.