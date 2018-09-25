Trabzonspor'da Ünal Karaman takımına güveniyor

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında cumartesi günü saat 16.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek olumsuz havayı dağıtmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik ekip ile bir durum değerlendirmesi yapan yönetim ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki mesaisini artırdı.
Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe mağlubiyetleri sonrası takımda kaybolan moralleri düzeltemeye çalışan Ünal Karaman, oyuncularına güven mesajı verdi. Ligin ilk 4 haftasında ortaya çıkan pozitif durumun son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarıyla ortadan kalktığını vurgulayan Karaman, Kasımpaşa maçıyla birlikte kendilerine yakışan futbolu ve saha sonucunu yansıtacaklarına inandığını belirtti.
Kasımpaşa ile sahalarında oynayacakları maçın olumsuz havayı tersine çevirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu oyuncularına aktaran genç teknik adam, ligin üst sıralarında yer alan bir takıma karşı oynayacaklarımı, Kasımpaşa maçını iyi değerlendirmeleri halinde yeni bir başlangıç yapabileceklerini belirtti. Karaman, “Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etti.
Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş'e küfürle tepki gösterdi!
Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı!
Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok
Fatih Terim'den taraftara küfür iddiası! PFDK'dan ceza alacak mı?
UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama
Slaven Bilic Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı iddiası
Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum