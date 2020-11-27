Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Lewis Baker'den Ankaragücü maçı açıklaması

Trabzonspor oyuncusu Hugo, Ankaragücü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Vitor Hugo maç sonu açıklamasında; "Gol yemememiz çok önemliydi, bu takımın tamamının başarısı. Uyumu da yakaladıktan sonra görüldü ki, Tony'nin geldi, Bilal'ın aldığı toplar var. Arkanızı döndüğünüzde ve arkadaşlarınızı gördüğünüzde bir şeyleri başardığınızı anlıyorsunuz. Takımın birbirine yardım ettiğini görüyoruz, bu olumlu bir sinyal. Bizim için bugün önemli olan iyi savunma yapmak ve gol yememekti, ileride iş yapabilecek arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz." dedi.

Gol yememelerinin önemli olduğunu belirten Lewis Baker ise, "Tabii ki önemli bir gol oldu bizim adımıza. Ama daha önemlisi gol yemememizdi. Takım olarak kompakt kaldık. Antrenmanlarda da deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu." ifadelerini kullandı.

