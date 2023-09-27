Trabzonspor'da yabancı kişilere yönelik madde kaldırıldı!

Trabzonspor Kulübü, mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurul düzenledi. Yeni tüzük, yapılan oylama sonucu bütün halinde oy çokluğuyla kabul edildi.

DİVAN ÜYELİĞİ KABULÜ KADINLARDA 20, ERKEKLERDE 25 YIL OLARAK BELİRLENDİ

Bazı kurul üyeliklerinde uzmanlıkların aranmasının hedeflenerek İstişare Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu’nun kaldırıldığını dile getiren Mahmut Ören, “Divan üyeliği kabulü kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olarak belirlendi. Yeni üye olacaklara referans olan üyelerin, 10 yıllık üye olma şartı, 5 yıla düşürüldü. Üye giriş ücretinin ve yıllık aldatı günün ekonomik koşullarına uyarlanması amacıyla, oransal artış düzenlemesi yapılmış ve kulübümüzün mevcut üyelik ücretlerinin indirim oranlarının yenilenmesi ve 2 yıl sabitlendi. 2 yıl üst üste aldatını ödemeyen üyelere yapılan 60 günlük çağrı süresi 90 gün olarak üyelerin lehine olacak şekilde güncellendi. Üye bildirimleri yeniden düzenlendi. Kulübümüze başkan adayı olacak kişilerin, toplaması gereken 200 imza sayısı genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yüzde 5’in oranında imza toplama şartı getirildi. Yönetimler borçları tazmin etmek zorunda şartı da sabitlendi” şeklinde konuştu.

Ören, ayrıca taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor’a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak maddenin itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldığını da açıkladı.

101 MADDE BÖLÜMLER HALİNDE OYLANDI

Mahmut Ören’in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddeleri genel kurula sunulurken, gündemin kabulü sonrası tüzük maddeleri bütün halinde oylamaya sunuldu. Taslak tüzükte 8. maddede yer alan ‘kulübün başka kulüpleri devralıp devredebileceği’ ifadesindeki ‘devredebilir’ ifadesinin çıkarıldığı genel kurula açıklandı.

Tüzük bölümlerinin oylamasının tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni tüzük bütün halinde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Kulübü’nün yeni tüzüğü oy çokluğuyla kabul edildi.

