SPOR
  4. Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu

Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Transferde yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye’nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Trabzonspor’da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu

Kadrosunda Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Jose Sosa, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip Novak ve Joao Pereira olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da yönetim, yapılacak olan yeni takviyeler için harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Badou Ndiaye transferi ile dolduran bordo-mavililer, mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

GÖZLER AVDIJAJ, ONAZI VE FERNANDES’TE

Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor’da ikinci yarı öncesi Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ile Ivanildo Fernandes kadroda düşünülmüyor.

Avdijaj’ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi’nin yanı sıra, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanının şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan bordo-mavililer, önce iç transferi çözüp ardından dış transferde çalışmalarına hız verecek.

KAYSERİSPOR AVDIJAJ İÇİN DEVREDE

Bu arada, Trabzonspor yönetiminin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Donis Avdijaj için İstiklal Mobilya Kayserispor’un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi. Trabzonspor forması ile bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplamda 18 maçta forma giyen Avdijaj, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destekAhmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Badou N'diaye

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Trabzonspor, G.Saray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu

Trabzon'un sorunu kontenjan

Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Transfer...

Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor

Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.