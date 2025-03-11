Trabzonspor'da yeni dönem! Fatih Tekke resmi imzayı attı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için Şenol Güneş ile birlikte ortak imza töreni düzenlendi. Şenol Güneş'in ayrılığından hemen sonra göreve getirilen Fatih Tekke, takımın bugün düzenlenen antrenmanına da katıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR YUVAMA DÖNDÜM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Bugün hep beraber buradayız. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun. Çok şükür yuvama döndüm." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLADI: "KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

İmza töreninde konuşan Şenol Güneş, "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin. Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız. Benim görevimin ne olacağı hakkında konuşmama şu an için gerek yok. Zamanı gelince oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.