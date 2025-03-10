Trabzonspor'da yeni dönem! Fatih Tekke'yi resmen açıkladılar

Trabzonspor, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Bordo mavili kulüp 47 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başladığını duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Trabzonspor, Şenol Güneş ayrılığını şu sözlerle duyurdu: "Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği planlanmıştır. Ne var ki ligde arzu edilen sonuçların elde edilememesi, camiamızı derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir değişikliğe gitme gereğini doğurmuştur. Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalar başlamış olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna ve büyük Trabzonspor taraftarına saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.