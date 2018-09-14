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Trabzonspor'da yeni ikinci kaptan Jose Ernesto Sosa

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevinin Jose Ernesto Sosa'ya verildiği bildirildi.

Trabzonspor'da yeni ikinci kaptan Jose Ernesto Sosa

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa’ya verildi. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın önerisi ve yönetim kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak'ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.


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