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Trabzonspor’da yeni transfer Savic sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 12:22
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Trabzonspor’da yeni transferlerden Stefan Savic’in, sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmesi üzerine UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu’nda Rapid Wien ile oynanacak rövanş maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor’da yeni transfer Savic sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı!
Stefan Savic

Stefan Savic

KRD Karadağ
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncunun ağrıları geçmediği için Rapid Wien maçının kadrosundan çıkartıldığını ifade eden Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 1’inci haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır” ifadelerini kullandı.

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