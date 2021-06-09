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Trabzonspor'dan 154. yabancı transferi

09.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, dün sözleşme imzaladığı Marek Hamsik ile 154. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor'dan 154. yabancı transferi

Trabzonspor, dün kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Marek Hamsik ile bu sezon 3. transferini gerçekleştirdi.

SLOVAKLAR İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 futbolcu ile Slovaklar takip etti.

Marek Hamsik transferiyle 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU, 30 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıllık dönemde 30 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trondsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Manuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio, Peres (Brezilya), Plaza (Ekvador), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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