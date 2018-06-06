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Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlinlik teklife hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda somut, resmi bir teklifin olmadığını belirten Sümer, "Bir kısım haberler, aracılar marifetiyle dolaşıyor. Kulübe intikal eden resmi, elimizde bir şey yok. Yönetimde konuşulmuş bir konu değil. Ama bu boyutta bir öneri gelirse elbette kulübün, mevcut şartları doğrultusunda ona ilgisiz kalacağını sanmıyorum." dedi.

Sümer, Yusuf Yazıcı'ya teklifler konusunda ise "Yusuf konusunda teklif de çok güvenilir değil. Bu teklifler de olasılıklar üzerine, birilerinin aracılığıyla olan bir şeydi." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sümer, "Bir kısım girişimlerimiz var ama sonuç elde ettiğimiz şu ana kadar hiçbir şey yok. Olumlu olarak gelişmeler de var, olumsuz gelişmeler de var ama sonuca dayalı bir noktaya şu anda gelmiş değiliz. Kampa kadar katılmalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sümer, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iki etabının da yurt dışında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Abdülkadir Ömür

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