Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyunculardan Yusuf Yazıcı'nın sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edildiğini ve koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıldığını açıkladı.
Güven, Abdülkadir Ömür'ün tedavisine ise Almanya’da devam edileceğini duyurdu.
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