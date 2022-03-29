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Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

29.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, U-19 Milli Takım'ın, İsrail ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"

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Trabzonspor
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