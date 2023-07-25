Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'nın transferini Türk dizisiyle duyurdular!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.

TÜRK DİZİSİYLE DUYURULDU

İspanya ekibi, Bartra transferini Türk dizisine ait bir sahne ile duyurdu. Kulübün Twitter hesabında paylaşılan gönderide, Marc Bartra'nın transferi için Kara Sevda dizisinden alınan bir sahne yer aldı.

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La hora de la telenovela turca. pic.twitter.com/uklnrgvppD — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) July 24, 2023



