Trabzonspor'dan ayrıldı, Başakşehir'e imza attı! Karadeniz ekibinde sürpriz veda...

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Umut Güneş'in Medipol Başakşehir'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Başakşehir'in Umut Güneş'in transferi için 2 milyon Euro + KDV bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, 300 bin Euro + KDV tutarında şarta bağlı bonus ödemesi de anlaşmaya dahil edildi.

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Öte yandan, Trabzonspor ile futbolcu arasında 15 Eylül 2023’te imzalanan ve 30 Haziran 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Yapılan anlaşma kapsamında oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi.