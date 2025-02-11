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Trabzonspor'dan ayrıldı, Başakşehir'e imza attı! Karadeniz ekibinde sürpriz veda...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 19:47
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Transferin son gününe gelinirken çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir veda yaşandı. Bordo-mavililer'de orta saha oyuncusu Umut Güneş, Başakşehir'e transfer oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan ayrıldı, Başakşehir'e imza attı! Karadeniz ekibinde sürpriz veda...
Umut Güneş

Umut Güneş

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, orta saha oyuncusu Umut Güneş'in Medipol Başakşehir'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

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Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Başakşehir'in Umut Güneş'in transferi için 2 milyon Euro + KDV bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, 300 bin Euro + KDV tutarında şarta bağlı bonus ödemesi de anlaşmaya dahil edildi.

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

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Öte yandan, Trabzonspor ile futbolcu arasında 15 Eylül 2023’te imzalanan ve 30 Haziran 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Yapılan anlaşma kapsamında oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Başakşehir son dakika
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