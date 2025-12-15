Trabzonspor'dan Beşiktaş için gece yarısı zehir zemberek açıklama: Haddinizi bilin

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3 sona eren Trendyol Süper Lig mücadelesinin ardından iki kulüp yöneticileri arasında söz düellosu yaşandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’ın maç sonu açıklamalarına sert bir yazılı açıklamayla karşılık verdi.

TRABZONSPOR CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Taner Saral, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Beşiktaş cephesinin maç sonu söylemlerini hedef aldı. Saral, rakip takım yöneticisinin açıklamalarının arka planını iyi bildiklerini vurgularken, karşılaşmanın başında Beşiktaş’ın eksik kalması gerektiğini savundu. Açıklamada, maç sonunda yapılan değerlendirmelerin “algı yaratmaya yönelik” olduğu ifade edildi.

“MAĞDUR EDİYATI” VE HAKEM TEPKİSİ

Saral, karşılaşmayı daha az oyuncuyla tamamlaması gereken tarafın Beşiktaş olduğunu öne sürerek, buna rağmen Trabzonspor’un mağdur edilen taraf olmasına dikkat çekti. Bordo-mavili yönetici, maç sonu yapılan paylaşımlar ve açıklamalarla sınırların aşıldığını dile getirirken, Trabzonspor’un bu tür yaklaşımlara karşı sessiz kalmayacağını net bir dille ifade etti.

“HADDİNİZİ BİLİN”

Açıklamanın devamında Saral, Trabzon’da “yatarak kazanma” hayali kuranlara karşı sert ifadeler kullandı. Trabzonspor’un sahada haksızlığa uğradığını savunan Saral, kendilerini mağdur gibi gösterenlere karşı duracaklarını belirterek, uyarı niteliğinde bir mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç ise maçın ardından yaptığı açıklamada hakem ve VAR uygulamalarına tepki göstermişti. Kılıç, özellikle VAR hakeminin yetki sınırlarını aşmaması gerektiğini savunarak, benzer pozisyonlarda rakip takımlar lehine çağrı yapılmadığını iddia etmişti. Siyah-beyazlı yönetici, Beşiktaş’ın oyununun iyi gittiği anlarda hakem kararlarıyla oyunun kesildiğini öne sürmüştü.