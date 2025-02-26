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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Hacıosmanoğlu'na seslendiler... "Yarın çok geç olacak!"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 22:40
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çakur Rizespor ile oynanan maçın 24'üncü dakikasında Banza’nın ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmemesi sonrası Bordo-Mavili kulüp, devre arasında sert bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Hacıosmanoğlu'na seslendiler... "Yarın çok geç olacak!"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yabancı hakemler için "Bizde istiyoruz" demişti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta hakem Ümit Öztürk’ün yönetimine sert tepki gösterdi.

"MERKEZ HAKEM KURULU SIFIRI TÜKETMİŞTİR!"

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Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli ‘yetersiz’ ve ‘kötü niyetli’ oldukları gün gibi ortaya çıktı. Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir ‘milli güvenlik’ sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024’te gündeme getirmiştik. Öyle ki; yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul’da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu. Bu anlar, hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti" denildi.

"YARIN ÇOK GEÇ OLACAK!"

İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunan Trabzonspor Kulübü, "Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp ‘şaibeli’ bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor ertuğrul doğan tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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