Trabzonspor'dan derbi galibiyeti sonrası Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım!

Süper Lig'in 5. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla ayrılırken karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşadı.
90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından Papara Park'ta Beşiktaş'a göndermeli bir parça eşliğinde taraftarlar galibiyetin sevincini yaşadı.
Bordo-mavili ekibin stadında maç sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.
Trabzonspor ayrıca daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.
Trabzonspor'dan derbi galibiyeti sonrası 'Göklerde kartal gibiydim' paylaşımı! https://t.co/hYRDbNllYt— Mynet Spor (@mynetspor) September 17, 2023
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