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Trabzonspor'dan derbi galibiyeti sonrası Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım!

17.09.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'dan alınan galibiyetin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla ayrılırken karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

GÖNDERMELİ ŞARKI

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90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından Papara Park'ta Beşiktaş'a göndermeli bir parça eşliğinde taraftarlar galibiyetin sevincini yaşadı.

"GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM"

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Bordo-mavili ekibin stadında maç sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.

Trabzonspor ayrıca daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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