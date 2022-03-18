Trabzonspor'dan eşi benzeri görülmemiş kutlama hazırlığı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor, koşar adım gittiği şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için artık haftaları sayarken, bordo-mavili yönetim de zafer kutlamaları için hazırlıklara start verdi.

Henüz resmen açıklanmasa da camianın hasret kaldığı şampiyonluk kutlamalarının eşi benzeri olmayacağının da altı çizildi. Bu şölen için de yönetim kurulu arasında özel bir ekip oluşturuldu ve hummalı bir çalışma başladı.

BELGESEL HAZIRLANACAK

Bu organizasyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası sanatçılarla iletişime geçildiği, belgesel hazırlığı yapıldığı, farklı şehirlerde de kutlamalar için kolların sıvandığı belirtildi. Bordo mavili yönetimin de şampiyonluğun matematiksel olarak ilan edilmesiyle birlikte törenler için start vereceği ve hiçbir masraftan kaçınmayacağı da gelen bilgiler arasında.

